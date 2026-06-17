US-Präsident Donald Trump hatte zudem beim G7-Gipfel im französischen Évian eine früher als geplante Unterzeichnung des Rahmenabkommens ins Spiel gebracht - möglicherweise bereits am Donnerstag. Auf eine Reporterfrage, warum er nicht selbst für die Unterzeichnung in Europa bleibe, sagte Trump, vielleicht werde er das tun. Bisher war davon ausgegangen worden, dass Vizepräsident JD Vance zur Unterzeichnung in die Schweiz reist./str/DP/men