Angesichts der Offensive islamistischer Aufständischer in Syrien hat der Iran einen berüchtigten General und weitere Militärberater in das Land geschickt, um der Regierung in Damaskus zu helfen. Die Delegation unter Führung von General Dschawad Ghafari, eines Syrien-Kenners, soll nun die Gegenoffensive der Regierungstruppen rund um Hama unterstützen, wie die arabischsprachige Abteilung des iranischen Rundfunks, Al-Alam, meldete.