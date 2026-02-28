Der Iran hat die Berichterstattung ausländischer Journalisten und Fotografen weiter eingeschränkt. Nach Angaben des Kultusministeriums dürfen Bilder und Informationen über angegriffene Ziele im Inland nur noch mit Genehmigung des Generalstabs veröffentlicht werden. Das betrifft auch Orte, von denen Raketen abgefeuert wurden, sowie militärische Einrichtungen während eines Angriffs.