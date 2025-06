Bei einer vorherigen Angriffswelle aus dem Iran waren in dem Ort Tamra im Norden Israels laut Berichten drei Frauen und ein 13 altes Mädchen getötet worden, die alle zur selben Familie gehören. Am frühen Morgen gab Israels Armee dann bekannt, dass die Menschen die Schutzräume in einer Reihe von Gebieten in Zentral- und Nordisrael wieder verlassen dürfen. Die Such- und Rettungskräfte seien an mehreren Orten im ganzen Land im Einsatz, wo Geschosse eingeschlagen sein sollen.