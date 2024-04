Der Iran vertieft inmitten regionaler Spannungen seine Beziehungen zum Nachbarland Pakistan. Beim ersten Amtsbesuch des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi in der südasiatischen Atommacht unterzeichneten am Montag Regierungsvertreter beider Länder insgesamt acht Absichtserklärungen. Kooperationen wurden unter anderem in den Bereichen der Sicherheit, Wirtschaft, Kultur und Justiz vereinbart, wie es im pakistanischen Staatsfernsehen hiess.