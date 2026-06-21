Die Gespräche auf dem Bürgenstock dürften «einige Tage» dauern, hatte Vance am Samstagabend vor den Medien gesagt. Er fügte hinzu, dass er «nur ein oder zwei Tage» in der Schweiz bleiben könne. Er hoffe, dass man in der Atomfrage und beim Waffenstillstand im Libanon Fortschritte machen werde. Dies seien die beiden Hauptpunkte, auf die man sich seiner Meinung nach konzentrieren werde.