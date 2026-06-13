Trump teilte einen Screenshot von Sharifs Post, was als Signal gedeutet werden könnte, dass er einer elektronischen Unterzeichnung nicht abgeneigt ist. Diese würde - falls es tatsächlich an diesem Sonntag dazu kommt - mit seinem 80. Geburtstag zusammenfallen. Das US-Nachrichtenportal «Axios» berichtete, US-Beamte und Quellen in den Vermittlerstaaten hätten bestätigt, dass die Unterzeichnung virtuell stattfinden soll. Das hat demnach vor allem logistische Gründe. Andernfalls hätte es Vizepräsident JD Vance, der die US-Delegation anführt, nicht geschafft, rechtzeitig in die USA zurückzukehren, bevor Trump am Montagmorgen zum G7-Gipfel nach Frankreich aufbricht.