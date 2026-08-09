Vance: Bei Öltransport Vorkriegsniveau wiederherstellen

Ziel der USA ist es laut Vizepräsident Vance, beim Öl- und Gastransport durch die Strasse von Hormus wieder das Vorkriegsniveau herzustellen. Das entgegnete der Republikaner bei Fox News auf die Frage, was bei einem Abkommen ein akzeptabler Status quo für die Meerenge wäre. Vance gab an, dass die Iraner das zugesagt hätten und auch die Golfstaaten das wollten. Allerdings sagte er auch, dass die USA darauf nicht vertrauten.