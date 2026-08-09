Der israelische Iran-Experte Danny Citrinowicz erklärte auf X, die Forderungen des Irans verschärfen die schwierige Entscheidung, vor der die US-Regierung stehe: «Entweder akzeptiert sie einen wesentlichen Teil der Bedingungen Teherans, um die Krise zu beenden, oder sie eskaliert die Lage militärisch und riskiert damit, einen hohen wirtschaftlichen und strategischen Preis zu zahlen - ohne die Garantie, dass zusätzlicher Druck den Iran zur Kapitulation zwingen oder ihn gar dazu bewegen würde, aus einer schwächeren Position heraus an den Verhandlungstisch zurückzukehren.»