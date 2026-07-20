Der Iran werde sich jedoch weiter entschlossen verteidigen, sagte der Sprecher. «Ich betone erneut, dass der diplomatische Apparat seine Aufgaben gemeinsam und im Einklang mit den Verteidigern des Vaterlandes in den Streitkräften weiterverfolgt. Die über Vermittler vorgebrachten Vorschläge wurden uns mitgeteilt und sind bei uns eingegangen», sagte Baghai.