Im Iran sind zwei weitere Männer wegen mutmasslicher Spionage für Israel hingerichtet worden. Nach Angaben der mit der Justiz verbundenen Nachrichtenagentur Misan sollen sie während der militärischen Auseinandersetzungen mit den USA und Israel Koordinaten und Fotos sensibler Militär- und Sicherheitsstandorte an «mit dem israelischen Geheimdienst Mossad verbundene Kanäle» weitergegeben haben. Dabei soll es sich den Angaben zufolge um ein nicht näher bezeichnetes internationales Satellitennetzwerk handeln. Weiter hiess es, der oberste Gerichtshof habe der Todesstrafe zugestimmt.