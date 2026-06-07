Israel und die USA hatten den Iran vor drei Monaten angegriffen. Seit dem 8. April herrscht in dem Krieg eigentlich eine Waffenruhe. Dennoch kommt es immer wieder zu gegenseitigen Angriffen. Das US-Militär fing nach eigenen Angaben am Freitag mehrere vom Iran auf die mit den USA verbündeten Golfstaaten Kuwait und Bahrain abgefeuerte Raketen ab. Zuvor hatte das US-Militär im Bereich der Strasse von Hormus nach eigenen Angaben auch vier iranische Drohnen abgewehrt und anschliessend im Iran Radarstationen auf der dortigen Insel Gheschm und im Ort Goruk attackiert./DP/he