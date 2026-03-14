Auf eine Vernichtung der Öl-Infrastruktur habe er verzichtet, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social, warnte aber zugleich: Sollte der Iran oder jemand anders die Durchfahrt von Schiffen durch die Strasse von Hormus versuchen zu behindern, werde er die Entscheidung «sofort überdenken». Der Verkehr durch die für den globalen Ölexport wichtigen Meerenge ist durch eine iranische Blockade nahezu zum Erliegen gekommen.