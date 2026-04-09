Seit Kriegsbeginn hat Irans Marine die 55 Kilometer breite Meerenge durch Drohungen und Beschuss von Tankern und Frachtschiffen faktisch blockiert, was die Preise für Energie in die Höhe trieb. US-Präsident Donald Trump hatte die Öffnung der Strasse zu einer Bedingung für eine zweiwöchige Waffenruhe gemacht. Berichten zufolge verlangt der Iran von Reedereien eine Maut, um den Korridor nahe der iranischen Küste zu nutzen. Seit Beginn der Waffenruhe in der Nacht zum Mittwoch haben Medienberichten und Datenanalysten zufolge nur vereinzelt Schiffe die Meerenge passiert./arb/DP/stw