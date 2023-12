Der Iran hat eine Beteiligung an Angriffen auf Handelsschiffe im Roten und Arabischen Meer erneut zurückgewiesen. «Diese Anschuldigungen sind grundlos und lediglich eine Rechtfertigung der USA und Grossbritanniens, um weiterhin die Verbrechen der Zionisten (Israel) zu unterstützen», sagte Aussenamtssprecher Nasser Kanaani am Montag in Teheran. Der Iran habe sich stets verantwortungsbewusst für einen sicheren Transport von Handelsschiffen in internationalen Gewässern eingesetzt und weise daher jegliche Anschuldigungen diesbezüglich vehement zurück.

25.12.2023 15:20