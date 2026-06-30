Der Élysée-Palast veröffentlichte im Anschluss auch eine gemeinsame Erklärung, in der es hiess: «Die beiden Staatschefs betonten die Bedeutung der Wiederöffnung der Strasse von Hormus und bekräftigten ihr Bekenntnis zur freien Schifffahrt ohne Bedingungen oder Einschränkungen, insbesondere zum Recht auf Transitdurchfahrt gemäss dem Seerecht. Die beiden Staatschefs kamen überein, mit allen Beteiligten zusammenzuarbeiten, um sich künftig für die Freiheit der Schifffahrt einzusetzen und gemeinsame Minenräumungsmassnahmen durchzuführen.»