Trump hatte die iranische Antwort auf das jüngste Angebot der US-Regierung als «völlig inakzeptabel» bezeichnet. Dem Nachrichtenportal «Axios» sagte er, er werde Irans unangemessene Replik zurückweisen. «Ich mag ihre Antwort nicht», sagte Trump, ohne auf den Inhalt des Briefes einzugehen. Er liess offen, ob er die Verhandlungen fortsetzen will.
Der Iran forderte laut Staatsmedien auch die volle Souveränität über die Strasse von Hormus sowie ein Ende der Sanktionen gegen das Land und die Freigabe beschlagnahmter iranischer Vermögenswerte. Keine Rolle spielte in der Antwort demnach der Streit über das iranische Atomprogramm./hme/DP/zb
(AWP)