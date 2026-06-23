Botschafter: Verwendung von Vermögenswerten Irans Sache

Botschafter Bahreini widersprach auch Vances Aussage, die USA und Katar bestimmten darüber, wie freigegebene iranische Vermögenswerte verwendet werden. Dafür werde Soja, Mais und Weizen in den USA gekauft, hatte Vance erklärt. «Der Iran ist das einzige Land, das darüber entscheidet, was mit diesen Vermögenswerten geschieht», sagte der Botschafter. «Kein anderes Land hat das Recht, Einfluss darauf zu nehmen.» US-Präsident Trump hingegen schrieb in seinem Truth-Social-Post von einem Treuhand-Mechanismus, der von den USA kontrolliert werde.