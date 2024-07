Der iranische Botschafter im Libanon schlug andere Töne an. Er sehe trotz des tödlichen Raketenangriffs kaum Risiken für einen noch grösseren Krieg im Nahen Osten, sagte Botschafter Mudschtaba Amani. Die Chancen dafür seien «sehr gering», da in der Region ein «auferlegter Mächteausgleich» herrsche. Der Iran wolle keine Ausweitung des Konflikts mit Israel, habe aber auch keine Angst davor. «Unsere Feinde müssen sich vorstellen, was wir mit unserer Macht, unseren Fähigkeiten und unserer Verteidigung anrichten können», schrieb Amani bei X.