Auf die Frage, ob es jemanden im Iran gebe, den er gerne an der Spitze des Landes sehen würde, sagte US-Präsident Trump dem US-Fernsehsender CBS News: «Ja, ich denke schon. Es gibt einige gute Kandidaten.» Und auf die Frage, wer nach seiner Einschätzung nach Chameneis Tod das Sagen im Iran habe, sagte er: «Ich weiss genau wer, aber ich kann es Ihnen nicht sagen.»