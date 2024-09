Peseschkian hatte im Wahlkampf betont, dass er die Atomverhandlungen mit dem Westen wieder aufnehmen wolle, um so die internationalen Sanktionen gegen sein Land aufzuheben. Ein Grossi-Besuch in Teheran könnte Beobachtern zufolge der erste Schritt in diese Richtung sein. Peseschkian plant zudem, Ende September an der UN-Vollversammlung in New York teilzunehmen.