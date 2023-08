Der Iran will nach der Freigabe eingefrorener Gelder Milliarden in die heimische Produktion investieren. "Die Regierung wird versuchen, alle diese Mittel in die Förderung der Produktion (...) zu investieren", sagte Präsident Ebrahim Raisi am Mittwoch nach Worten der Nachrichtenagentur ISNA. Um welche Produktionsbereiche es sich handelt, war zunächst nicht klar.

16.08.2023 14:47