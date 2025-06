Irans Erzfeind Israel wiederum deutete im Krieg gegen die mit Teheran verbündete islamistische Hamas im Gazastreifen eine Änderung der Prioritäten an. Israels Angriffe im Iran hätten «weitreichende regionale Möglichkeiten» eröffnet, einschliesslich der Befreiung der Geiseln in Gaza, sagte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. «Zunächst einmal müssen wir die Geiseln befreien», sagte er laut Medien am Sonntag. Dies wurde laut «Times of Israel» von lokalen Medien so interpretiert, dass Netanjahu nun die Rückkehr der Geiseln priorisiert - vor allem anderen wie dem Sieg über die Hamas.