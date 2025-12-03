UN-Experte: «Ein Versagen des Systems»

Der Iran erlebt das sechste Jahr in Folge eine Dürre, schrieb der UN-Experte Kaveh Madani im Wirtschaftsmagazin «Forbes». Neben dem Klimawandel kritisierte er jedoch auch Jahre der Misswirtschaft. «Was wir heute erleben, ist keine Wasserkrise mehr, sondern eine »Wasserinsolvenz« - ein Versagen des Systems, das über einen längeren Zeitraum mehr Wasser entnommen hat, als die Natur wieder auffüllen konnte.»