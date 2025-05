An diesem Samstag waren eigentlich wieder Atomverhandlungen zwischen dem Iran und den USA geplant, um eine neue Vereinbarung zu erreichen. Sie wurde jedoch offiziell wegen logistische Probleme abgesagt. Es gibt aber auch Vermutungen, dass die Positionen so weit auseinander liegen, dass Fortschritte derzeit nicht möglich sind. US-Präsident Donald Trump strebt einen neuen Deal mit der Islamischen Republik an. Eine Regelung der Urananreicherung gilt laut Beobachtern als wesentliche Voraussetzung für eine politische Einigung im Atomstreit./str/DP/he