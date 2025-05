Terroranschlag in Kaschmir löste neueste Spannungen aus

Die Spannungen zwischen Indien und Pakistan hatten sich nach einem Anschlag im indisch verwalteten Teil Kaschmirs am 22. April deutlich verschärft. Dabei töteten bewaffnete Angreifer in einem Urlaubsgebiet 26 Menschen - überwiegend indische Touristen. Neu-Delhi macht Islamabad mitverantwortlich und wirft dem Nachbarland Unterstützung von Terrorismus vor. Die pakistanische Regierung weist die Vorwürfe zurück. Beide Länder überzogen sich in der Folge mit Strafmassnahmen und schränkten ihre diplomatischen Beziehungen ein.