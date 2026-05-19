Der Iran hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) als Reaktion auf dessen Kritik an einem Angriff auf Atomanlagen in den Vereinten Arabischen Emiraten (VAE) «Heuchelei» vorgeworfen. In einem auf deutsch verfassten Post auf der Plattform X kritisierte der iranische Aussenamtssprecher Ismail Baghai, dass amerikanisch-israelische Angriffe auf iranische Atomanlagen nicht auf Verurteilung stiessen, ein vor kurzem erfolgter Drohnenangriff auf die VAE dagegen schon.