Am Donnerstag hatte der Oman als Vermittler zwischen beiden Seiten erklärt, dass die für Samstag in Rom geplante, bereits vierte Verhandlungsrunde verschoben werden soll. Zuvor hatte das US-Finanzministerium neue Sanktionen gegen mehrere Firmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei und dem Iran verhängt, die laut Washington am Geschäft mit iranischem Öl beteiligt sind. Am Donnerstagabend kündigte US-Präsident Donald Trump ausserdem an, Käufer iranischen Öls ab sofort mit Sanktionen belegen zu wollen.