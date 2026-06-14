Die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) drohten Israel mit Gegenschlägen. «Es besteht kein Zweifel, dass diese Verbrechen nicht unbeantwortet bleiben werden», sagte ein IRGC-Sprecher im iranischen Staatssender Irib.
Das israelische Aussenministerium bezichtigte den Iran als Reaktion auf Ghalibafs X-Post der Lüge. «Es ist Irans Stellvertreter, die Hisbollah, die Israel heute Morgen wieder angegriffen hat, vollkommen unprovoziert», hiess es in einem X-Post des Ministeriums. Die Hisbollah schiesse ständig auf israelische Zivilisten. Israel werde Angriffe auf sein Territorium nicht dulden.
Die Hauptbedingung für den Iran bei der Einigung mit den USA ist ein Ende der militärischen Operationen an allen Fronten, auch im Libanon. Teheran hat mehrfach betont, dass ohne die Verwirklichung dieser Forderung der Iran nicht bereit sei, den weiteren diplomatischen Prozess fortzusetzen.
(AWP)