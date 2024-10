Am Montag hatte die EU wegen der Lieferung ballistischer Raketen und Drohnen an Russland neue Sanktionen gegen den Iran verhängt. Die Strafmassnahmen treffen insbesondere die staatliche iranische Fluggesellschaft Iran Air. Sie kann künftig keine Tickets mehr in der EU verkaufen. Sie war eine der wenigen Airlines mit Nonstop-Verbindungen in den Iran. Laut der Agentur Ilna verbieten die Sanktionen zudem, dass ihre Flotte in Europa betankt wird.