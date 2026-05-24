Bei den Verhandlungen mit den USA über ein Ende des Iran-Krieges gibt es nach Darstellung iranischer Medien Uneinigkeit in ein oder zwei Punkten. Die den Revolutionsgarden nahestehende Nachrichtenagentur Tasnim berichtete unter Berufung auf eine informierte Quelle, die Meinungsverschiedenheiten in diesen Punkten bestünden weiterhin und seien «aufgrund der Hindernisse seitens der USA» noch nicht endgültig geklärt.