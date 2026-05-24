Über den Inhalt wurde nichts mitgeteilt. Es hiess lediglich, der Iran beharre auf seinen Rechten und das Abkommen könne nicht abgeschlossen werden, sollten die Hindernisse nicht ausgeräumt werden.
Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump erklärt, man stehe kurz vor einem Rahmenabkommen mit Teheran und der Wiederöffnung der Strasse von Hormus.
In einem weiteren Tasnim-Bericht hiess es, komme die Vereinbarung zustande, bedeute das ein Ende des Krieges an allen Fronten. Zudem sei die Verpflichtung der USA zum Abzug ihrer Streitkräfte aus dem Umfeld des Iran ein weiterer Punkt, auf den der Iran bestanden habe./jam/DP/he
(AWP)