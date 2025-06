Berichte: Mehrere Einschläge in Teheran

Iranischen Medien zufolge gab es Explosionen in dem westlichen Vorort Karadsch und dem nahegelegenen Militärflughafen Pajam. Auch in Teheran selbst soll es mehrere Einschläge gegeben haben, wie Tasnim meldete. Demzufolge soll in der Nähe des Gebäudes des Roten-Halbmonds in Teheran ein Geschoss eingeschlagen haben.