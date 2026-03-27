Trump verlängerte am Donnerstag sein Ultimatum zur Wiedereröffnung der Meerenge erneut. Die angekündigten Angriffe auf Irans Energieinfrastruktur verschob er um zehn Tage - auf den 6. April 2026. Zuvor hatte er die Passage von zehn Öltankern als «Geschenk» Teherans bezeichnet und als Zeichen des guten Willens dargestellt.
Die Meerenge ist die einzige Verbindung des Persischen Golfs mit den Weltmeeren. Rund ein Fünftel des weltweiten Ölbedarfs wird durch das an der schmalsten Stelle nur etwa 50 Kilometer breite Nadelöhr transportiert./da/DP/stk
(AWP)