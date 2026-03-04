Al-Udeid am Rande der katarischen Hauptstadt Doha ist der grösste Stützpunkt des US-Militärs im Nahen Osten. Der Iran hatte den Stützpunkt, der auch von katarischen und britischen Streitkräften genutzt wird, bereits im vergangenen Jahr als Vergeltungsschlag für das US-Bombardement iranischer Atomanlagen angegriffen. Die iranischen Streitkräfte erklärten auch am Samstag nach Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe, sie hätten Raketen auf Al-Udeid abgefeuert.
Der Stützpunkt in Katar ist auch die Kommandozentrale des US-Militärs in der Region. Das Hauptquartier des US-Regionalkommandos für den Nahen Osten (Centcom) wiederum liegt in Tampa im US-Bundesstaat Florida./jbz/DP/zb
(AWP)