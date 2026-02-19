Iran befindet sich nach den politischen Unruhen Ende Dezember und Anfang Januar in einem tiefen politischen und wirtschaftlichen Engpass. Infolge der westlichen Sanktionen steckt das eigentlich ölreiche Land in der schwersten Finanzkrise seiner Geschichte, die auch zentraler Auslöser der landesweiten Proteste war. Zugleich gilt die Schwächung der selbsternannten «Widerstandsfront» gegen Israel als Scheitern von Teherans Nahostpolitik. Damit hat auch die aussenpolitische Doktrin des Systems deutlich an Glaubwürdigkeit eingebüsst.