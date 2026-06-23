Nach den Gesprächen mit US-Vertretern in der Schweiz hat der iranische Chefunterhändler Mohammad Baqer Qalibaf laut Berichten von Staatsmedien erklärt, dass sein Land künftig die Strasse von Hormus verwalten werde. «Die Strasse von Hormus wird niemals in den Zustand vor dem Krieg zurückkehren, sondern im Einklang mit dem Völkerrecht von der Islamischen Republik Iran verwaltet werden», sagte Qalibaf am Dienstag laut einem Bericht der Nachrichtenagentur IRNA.