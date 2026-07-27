Europas Gasspeicher unter Druck

Der TTF-Gaskontrakt an der Energiebörse in Amsterdam zur Lieferung im kommenden Monat ist am Freitag bis auf über 63 Euro je Megawattstunde angestiegen - so hoch wie seit Januar 2023 nicht mehr. Im vorherigen Hoch im März 2026 war die Notierung bis auf 61,85 Euro geklettert, danach aber mit dem temporären Waffenstillstand wieder bis auf rund 40 Euro zurückgekommen.