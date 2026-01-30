Türkei als Vermittler?

Die Türkei versucht, sich angesichts der Spannungen als potenzieller Vermittler zu positionieren. Die Wiederaufnahme der Verhandlungen sei von «entscheidender Bedeutung», um einen «zerstörerischen» Krieg in der Region zu vermeiden, sagte der türkische Aussenminister Hakan Fidan. Der Iran sei zu einem Dialog bereit, jedoch nur zu «fairen und gerechten Bedingungen», erklärte Araghtschi.