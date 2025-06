Treffen mit drei europäischen Aussenministern

Während der Krieg zwischen Israel und Iran in die zweite Woche geht, wollen sich die Aussenminister von Deutschland, Frankreich und Grossbritannien heute bei einem Treffen mit Araghtschi in Genf um Deeskalation bemühen. Bei den Europäern dürfte die Hoffnung mitschwingen, einen diplomatischen Impuls zu setzen - unter dem Eindruck der noch offenen Entscheidung, ob die USA aktiv in den Krieg eintreten oder nicht.