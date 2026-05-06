Araghtschi dankte China bei dem Treffen nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Isna für die Verurteilung des von den USA und Israel begonnenen Iran-Kriegs und nannte die Volksrepublik «einen engen Freund» seines Landes. Er betonte demnach, in der gegenwärtigen Situation werde die Kooperation der Länder noch enger werden.