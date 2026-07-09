Irans Aussenministerium hat die Luftangriffe des US-Militärs scharf verurteilt. In einer Mitteilung warf das Ministerium den USA mit der Bombardierung zweier Eisenbahnbrücken im Nordosten Kriegsverbrechen vor. Das Ministerium bezeichnete die US-Regierung in ihrer Erklärung als «bösartig und psychisch gestört». Die Angriffe in den vergangenen 48 Stunden seien ein «klarer Beleg für Vertragsbruch, Niedertracht, Kriegstreiberei»./arb/DP/mis