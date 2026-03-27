Laut iranischen Angaben sind seit Kriegsbeginn insgesamt mehr als 1.900 Zivilisten getötet und Zehntausende verletzt worden, wie der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, berichtete. In allen Provinzen seien Wohnhäuser, Schulen, Gerichte, Verkehrsnetze und Energieanlagen getroffen worden, sagte er im Menschenrechtsrat.