Sein Versuch, die Befugnisse des gewählten Präsidenten gegenüber dem Klerus zu erweitern - insbesondere durch den offenen Konflikt um das Geheimdienstministerium 2011 - führte zum Bruch mit dem Obersten Führer. In den Folgejahren wurde er politisch marginalisiert; der Wächterrat schloss ihn 2017, 2021 und 2024 von den Präsidentschaftswahlen aus.