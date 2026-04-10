Mohammed-Dschwad Sarif, ebenfalls Ex-Aussenminister, sprach laut der Zeitung «Shargh» sein Beileid aus, verurteilte die Tötung jedoch scharf. Tötungen von Politikern wie Charrasi durch die USA und Israel zeigten deren «Feindschaft gegenüber Frieden und Dialog». Charrasi gehörte dem Reformlager an und befürwortete eine Annäherung an den Westen.