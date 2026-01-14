Wie viele Polizisten und Sicherheitskräfte seit Beginn der Unruhen Ende Dezember ums Leben gekommen sind, ist nicht bekannt - offizielle Opferzahlen hat der Staat bislang nicht veröffentlicht. Das in den USA ansässige Aktivistennetzwerk HRANA bezifferte die Zahl der getöteten Demonstranten auf mehr als 2.400. Es wäre die Niederschlagung von Protesten mit den meisten Toten in der jüngeren Geschichte Irans.