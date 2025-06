Der Iran hat auch heute erneut mehrere Salven von Raketen auf Israel abgefeuert. Im Gegenzug griff auch Israel in Teheran und anderen iranischen Städten erneut an. Bisher beträgt die Zahl der seit Freitag bei Angriffen in Israel getöteten Menschen 24. Mehr als 600 Menschen seien seitdem verletzt worden, hiess es zuletzt von einer israelischen Sprecherin. Im Iran sind bisher mehr als 200 Menschen gestorben./apo/DP/he