Laut dem Bericht des Rundfunks stehen ausserdem mindestens 60 Cafés im Visier der Justiz. Sie sollen den «terroristischen Aufrufen» vom 8. und 9. Januar gefolgt sein, also Protestaufrufe verbreitet haben. Die Behörden machen die Betreiber damit für die Folgen der Unruhen mitverantwortlich. Die iranische Staatsmacht hatte die Demonstrationen gewaltsam niedergeschlagen. Tausende Menschen sollen in den beiden Nächten getötet worden sein.