Die Strasse von Hormus verbindet den Persischen Golf mit dem Indischen Ozean und damit die grossen Ölförderländer der Region mit den Weltmärkten. Nach Angaben der Internationalen Energie-Agentur (IEA) wurden 2023 fast 30 Prozent des weltweit verschifften Öls hier transportiert. Der Iran hat die Kontrolle der Meerenge seit Kriegsbeginn an sich gerissen. Ihre Öffnung ist ein zentraler Streitpunkt bei den Verhandlungen in Pakistan./arb/DP/zb