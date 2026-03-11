«Die Amerikaner sollen auf unsere Gegenmassnahme und unsere schmerzhafte Antwort warten», hiess es in der Erklärung des zentralen Hauptquartiers «Chatam Al-Anbija», das in Kriegszeiten das Kommando im Generalstab übernimmt. «Die Menschen in der Region sollen sich nicht im Umkreis von einem Kilometer um Banken aufhalten», hiess es weiter.
Laut Staatsfernsehen kam es in der Nacht zu einem israelischen Angriff in der Hauptstadt Teheran auf eine Bankfiliale. Dabei seien mehrere Mitarbeiter ums Leben gekommen./arb/DP/stw
(AWP)