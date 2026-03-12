Knapp zwei Wochen nach dem Start des Kriegs zwischen den USA und Israel mit dem Iran halten die Angriffe beider Seiten unvermindert an und die Golfregion und der Libanon bleiben weiter unter Beschuss. Irans am Sonntag ernannter neuer Religionsführer und Staatsoberhaupt Modschtaba Chamenei forderte in einer ersten im Staatsfernsehen verlesenen Stellungnahme Rache für die Kriegsopfer. Der 56-jährige Kleriker betonte ausserdem, dass die Blockierung der für den Öltransport und die Handelsschifffahrt wichtigen Strasse von Hormus fortgesetzt werde.